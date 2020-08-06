Курьезы Facebook и Twitter заблокировали пост Трампа о неуязвимости детей к COVID-19

2020-08-06 09:38 285
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Администрация Facebook удалила сообщение президента США Дональда Трампа о коронавирусе, приняв его за дезинформацию.

Каке сообщает Reuters, удаленный пост главы государства содержал фрагмент его интервью программе Fox & Friends телеканала Fox News, указано в сообщении. В ходе интервью Трамп заявил, что дети "почти неуязвимы" к COVID-19.

Администраторы соцсети считают, что это является дезинформацией о новой коронавирусной инфекции.

Twitter за тот же самый пост заблокировала акаунт Трампа. В компании заявили, что аккаунт сможет возобновить свою работу, если удалит соответствующий твит.

"Твит является нарушением правил Twitter по дезинформации о COVID-19", - заявила пресс-секретарь Twitter Лиз Келли газете Washington Post.

Представитель предвыборного штаба Трампа заявила, что соцсети предвзято относятся к главе государства.

"Сотрудник Twitter, которая объяснила, почему деятельность нашего аккаунта был приостановлена, также является бывшим пресс-секретарем сенатора Камалы Харрис. Еще один день, еще одно проявление вопиющего предвзятого отношения Кремниевой долины к этому президенту, где правила соблюдаются только в одном направлении", - заявила Кортни Барелла, заместитель пресс-секретаря кампании Трампа The Hill.

Она также подчеркнула, что социальные медиакомпании не являются арбитрами истины. По ее словам, президент лишь констатировал тот факт, что дети менее восприимчивы к коронавирусу.

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