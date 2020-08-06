Курьезы Подростки с автоматом пробрались в летнюю резиденцию президента

2020-08-06 15:14 294
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Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает, Miami Herald со ссылкой на представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника.

"Трое 15-летних подростков при приближении полицейского бросились в бегство на автомобиле. Уходя от погони, они наткнулись на вторую патрульную машину, после покинули собственный автомобиль и перелезли через ограду поместью Трампа", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, преднамеренно в здание, где живет американский лидер, подростки проникнуть не пытались, они лишь перелезли через забор, чтобы спрятаться и не представляли, где именно оказались.

По словам задержанных, обнаруженный у них в рюкзаке автомат им не принадлежит и был найден случайно.

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