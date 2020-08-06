Украина ЧП в поезде Харьков-Ужгород: полиция сняла группу пьяных пассажиров

2020-08-06 12:43 195

В поезде "Харьков-Ужгород", на пути в Киев, пассажиры выпивали и нарушали общественный порядок. Трех мужчин сняли с поезда сотрудники нацполиции.

"В Полтаве начальник поезда вызвал первый наряд полиции, одного из нарушителей сняли с поезда. Однако после этого часть мужчин угрожала начальнику поезда, продолжая пить и ругаться. Их не менее восьми", - рассказал очевидец, передает УНН.

Поэтому позже, одна из пассажирок с ребенком вызвала уже второй наряд полиции на остановку в "Лубнах".

Позже сообщается о том, что замминистра внутренних дел Антон Геращенко вместе с исполняющим обязанности "Укрзализныци" Иваном Юриком встретил поезд Харьков-Ужгород и предложил сделать черный список для тех, кого ссаживают с поездов за дебош, хулиганство и за вандализм. Таким пассажирам предложил не продавать билеты.

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