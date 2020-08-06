Мир В Польше разоблачили банду наркоторговцев, арестован гражданин Украины

2020-08-06 14:45 315

В Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками. Среди задержанных - один украинец и два гражданина Польши.

Как сообщает "Польское радио", правоохранители обнаружили более 2 кг амфетамина, стоимость которого на черном рынке почти 85 тысяч злотых (более 19 тысяч евро). Также в день задержания, в результате обыска рабочих мест мужчин обнаружено несколько граммов амфетамина, марихуаны, гашиша и несколько таблеток MDMA.

Один из задержанных поляков задержан, арестовано его имущество на сумму 30 тысяч злотых (почти 7 тысяч евро). Втором из граждан Польши предъявлены обвинения в хранении наркотиков.

К гражданину Украины применили залог на сумму 5 тысяч злотых (1,14 тысячи евро) и надзор полиции.

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