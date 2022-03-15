Политика США введут полное эмбарго на торговлю с Россией и заблокируют водные пути для российских судов

2022-03-15 19:30

 

США готовы перекрыть международные водные пути для страны-террориста России в соответствии с требованием Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил замминистра финансов США Уолли Адейемо в интервью CNBС.

"Наши действия направлены на влияние на Россию и минимизацию влияния на наших союзников и партнеров в будущем. Это именно то, что мы собираемся делать. Итак, вы увидите, как мы продолжаем оказывать давление на российскую экономику, чтобы она прекратила их способность проектировать силу", – заявил Адейемо.

По его словам, в результате многочисленных жестких санкций российская экономика уже находится в состоянии кризиса, который будет углубляться и дальше, если Путин не прекратит вторжение в Украину.

"Мы будем использовать экспортный контроль, чтобы ухудшить их способность проектировать власть в будущее, что согласуется с тем, чего просил президент Зеленский", - заверил замминистра финансов.

Также он отметил, что с течением времени санкции будут оказывать еще более разрушительное влияние на экономику и политическую стабильность страны-агрессора России.

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