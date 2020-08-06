Украина Украинцам предложили тарифные пакеты на покупку газа - цена около 5 грн за куб

2020-08-07 08:28 174

Нафтогаз предложил потребителям сразу несколько тарифных пакетов на газ. В частности, компания предлагает тариф Годовой, подключение к которому будет доступно с 15 августа. По нему цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении года.

При этом годовой абонемент будет на 45% дороже, чем цена за август по тарифу Месячный – 3,24 грн.

Также Нафтогаз предлагает еще три тарифных пакета, по которым цена определяется индивидуально:

Большое дело (с рекомендованным месячным объемом потребления от 100 тыс. куб. м)

Удобный бизнес (от 10 тыс. до 100 тыс. куб. м)

Все включено (до 10 тыс. куб. м).

Отметим, Нафтогаз два месяца подряд повышает цену на газ для населения.

Напомним, с августа в Украине заработал рынок газа, в котором люди сами могут выбирать поставщика, а регулирование цен отменяется.

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