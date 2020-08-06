Украина Украинцам поднимут минимальную зарплату: названа сумма

2020-08-06 19:00 138
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У Зеленского разработан законопроект об увеличении минимальной зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение депутатов Верховной Рады законопроект о повышении минимальной зарплаты в стране.

Уже в скором времени минимальная зарплата в Украине может составлять пять тысяч гривен. Эту информацию подтвердила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Владимир Зеленский намерен внести данный законопроект уже в четверг, 6 августа. 

"В четверг глава государства намерен внести в Верховную Раду законопроект, действием которого предусматривается поднятие минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Законопроект может вступить в силу уже с первого сентября текущего года. Это будет первый шаг на пути улучшения социально-экономических гарантий для украинских работников", — отметила Юлия Ковалив.

Замглавы Офиса президента отдельно подчеркнула, что украинские парламентарии смогут рассмотреть законопроект на внеочередном заседании, которое состоится в ближайшие дни августа. После этого начнется подготовка ко вступлению в действие данного документа.

"В соответствии с предложенными изменениями в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга", — объяснила Юлия Ковалив.

Помимо этого, Юлия Ковалив напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году сначала до шести, а потом и до шести с половиной тысяч гривен.

"На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который в соответствии с законом правительство подаст в парламент до пятнадцатого сентября текущего года", — резюмировала Юлия Ковалив.

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