Украина Впервые с начала перемирия на Донбассе за сутки не было обстрелов

2020-08-07 10:39 285
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За сутки на Донбассе ни разу не нарушили режим тишины, но уже утром сепаратисты дважды открывали огонь. 

"6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. Провокации из стрелкового оружия отмечено в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов.

"Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - пояснили в штабе ООС.

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Украина

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