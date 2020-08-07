Впервые с начала перемирия на Донбассе за сутки не было обстрелов

За сутки на Донбассе ни разу не нарушили режим тишины, но уже утром сепаратисты дважды открывали огонь.
"6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили в штабе ООС.
С начала текущих суток сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. Провокации из стрелкового оружия отмечено в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов.
"Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - пояснили в штабе ООС.
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