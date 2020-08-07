Мир Владельцем взорвавшегося в Беруте судна оказался российский олигарх

2020-08-07 12:42 234
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Полиция Кипра по запросу Интерпола разыскала и допросила владельца судна Rhosus, груз из которого взорвался в Бейруте, сообщает Reuters.

"Был запрос от Интерпола в Бейруте установить местоположение этого человека и задать ему определенные вопросы, связанные с этим грузом", - заявил представитель кипрской полиции Христос Андреу.

Это судно стало причиной самой большой техногенной катастрофы в истории страны.

При этом полицейский имени опрошенного человека не назвал.

Однако агентству удалось установить, что речь идет о российском бизнесмене Игоре Гречушкине. Его допросили в собственном доме.

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