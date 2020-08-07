Мир США конфискуют офисные здания Коломойского ценой в 70 млн долларов

2020-08-07 13:44 117

США конфискуют два здания, принадлежащие украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которые предположительно были куплены на выведенные из ПриватБанка средства.

"Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда <...> две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка в Украине", - сообщила пресс-служба Минюста США.

Речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе. Рыночная стоимость двух объектов составляет 70 миллионов долларов.

Также сотрудники министерства указывают на сообщников Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова - Мордехая Корфа и Уриеля Лабера. Вместе они в Майами, штат Флорида, зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из ПриватБанка.

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