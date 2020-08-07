Украина Вылет уже платный: В аэропортах Украины ввели для пассажиров новый сбор

2020-08-07 20:28 234

Каждый, кто покидает страну отныне обязан уплатить дополнительно 2 доллара. Путешественники в пределах границ уплатят по 0,5 долл. Освобождаются от сбора личные самолеты олигархов, и только в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

В Украине вступил в силу закон, вводящий сбор за вылет пассажиров. Документ, опубликованный накануне в Голосе Украины, определяет особенности взымания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины.

Как сообщает РБК, закон устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, на международных рейсах - 2 доллара.

Теперь за каждую тонну груза в пределах Украины - 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - 10 долларов.

При этом сбор не будут взимать в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозки гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров; а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

Освобождаются от сбора и в случае перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом; при перевозке детей в возрасте до двух лет; при перевозке транзитных пассажиров; пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире