Украинцев оставят без субсидий: кому не повезет

Правительство внесло изменения в порядок начисления социальных выплат и помощи, из-за чего многие жители Украины могут остаться без них.
Об этом пишет портал "Хвиля", ссылаясь на постановление Кабмина №632.
Согласно решению правительства, при определении среднего дохода семьи за месяц будут учитывать:
заработную плату после уплаты налогов;
пособие по безработице;
стипендию;
соцвыплаты, в т.ч. субсидию;
переводы средств из-за рубежа;
остальные доходы, указанные в декларации для налоговой службы;
денежная помощь военнослужащим;
пенсию и пожизненные выплаты для ушедших в отставку судей;
30% от доходов, полученных от реализации продукции животноводства из частных домохозяйств;
минимальную заработную плату для ФОПов I группы, две — для предпринимателей II группы, три — для III группы.
В совокупный доход семьи будут учитывать помощь при рождении ребенка и на детей-сирот, алименты, выплаты (разовые) матерям-героиням и тем, кто усыновил/удочерил ребенка.
В состав семьи будут включать детей до 23 лет, даже при наличии своих семей. Их доходы будут учитывать при подсчете совокупного дохода родителей.
При выявлении случаев предоставления недостоверных данных получателей субсидии и другой денежной помощи обяжут вернуть выплаченные средства (одним платежом или частями).
Напомним, ранее мы писали, что в Минсоцполитики рассказали, кого лишат субсидии в отопительный сезон.
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