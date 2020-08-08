Украина Украинцев оставят без субсидий: кому не повезет

2020-08-08 11:30 201
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Правительство внесло изменения в порядок начисления социальных выплат и помощи, из-за чего многие жители Украины могут остаться без них.

Об этом пишет портал "Хвиля", ссылаясь на постановление Кабмина №632.

Согласно решению правительства, при определении среднего дохода семьи за месяц будут учитывать:

заработную плату после уплаты налогов;

пособие по безработице;

стипендию;

соцвыплаты, в т.ч. субсидию;

переводы средств из-за рубежа;

остальные доходы, указанные в декларации для налоговой службы;

денежная помощь военнослужащим;

пенсию и пожизненные выплаты для ушедших в отставку судей;

30% от доходов, полученных от реализации продукции животноводства из частных домохозяйств;

минимальную заработную плату для ФОПов I группы, две — для предпринимателей II группы, три — для III группы.

В совокупный доход семьи будут учитывать помощь при рождении ребенка и на детей-сирот, алименты, выплаты (разовые) матерям-героиням и тем, кто усыновил/удочерил ребенка.

В состав семьи будут включать детей до 23 лет, даже при наличии своих семей. Их доходы будут учитывать при подсчете совокупного дохода родителей.

При выявлении случаев предоставления недостоверных данных получателей субсидии и другой денежной помощи обяжут вернуть выплаченные средства (одним платежом или частями).

Напомним, ранее мы писали, что в Минсоцполитики рассказали, кого лишат субсидии в отопительный сезон.

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