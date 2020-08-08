Украина Укрзализныця возобновляет движение 14 поездов

2020-08-08 12:30 153
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Укрзализныця возобновляет курсирование еще 14 пригородных поездов на Южной, Одесской и Донецкой железных дорогах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По региональному филиалу Южная железная дорога с 7 августа возобновляют курсирование такие ежедневные пригородные поезда:

№6677 Харьков-Пассажирский – Зачепиловка (18:40-21:44),
№6678 Зачепиловка – Харьков-Пассажирский (06:09-09:29).

По региональному филиалу Одесская железная дорога с 7 августа возобновляют курсирование пригородные поезда:

№6632 Гайворон – Винница (00:58-06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям);
№6631 Винница – Гайворон (18:20-23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

А с 10 августа возобновляют курсирование такие ежедневные поезда:

№6704 Херсон – Снигиревка (20:20-21:25),
№6703 Снигиревка – Херсон (22:30-23:50).

По региональному филиалу Донецкая железная дорога с 10 августа возобновляют курсирования такие ежедневные пригородные поезда:

№6502 Попасная – Северск (03:44-05:24),

№6501 Северск – Попасная (06:40-08:20),

№6504 Попасная – Северск (13:00-14:40),

№6503 Северск – Попасная (15:40-17:20),

№6955 Волноваха – Камыш-Заря (07:22-09:54),

№6956 Камыш-Заря – Волноваха (12:48-15:24),

№6957 Волноваха – Камыш-Заря (18:54-21:11),

№6958 Камыш-Заря – Волноваха (02:50-05:10).

В Укрзализныце также отмечают, что во время поездки обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины.

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