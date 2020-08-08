Украина Важный нюанс о повышении зарплат в Украине, кому достанется больше денег: «Есть проблема с...»

2020-08-08 13:30 99

В украинском парламенте рассказали о планах повысить заработные платы граждан, это поможет увеличить поступление денег

Об этом рассказала нардеп от партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий, передает «Украина 24».

«Это несущественное повышение, но нужно помнить, что у нас на работе, которая оплачивается из госбюджета, трудится от 20 до 25% граждан, то есть только часть средств ложится на госбюджет. Все вы знаете, что у нас также есть проблема с тем, что многие зарплаты занижают, выплачивают в тень, и поэтому эта мера сама себя сбалансирует», — отметил он.

Обратим внимание, что новая «минималка» в Украине будет составлять пять тысяч гривен. Это поможет поправить ситуацию с дефицитом государственного бюджета.

«Она позволяет немного поднять поступления в госбюджет, с другой стороны – немного повысить выплаты бюджетникам», — подчеркнул он.

До этого мы рассказывали, что в Украине запланировали поэтапное повышение минимальной заработной платы. По словам представителя парламента в Верховной Раде Василия Мокана, речь идет о нескольких этапах повышения.

Первое из них запланировано уже в этом сентябре. "Минималка" вырастет до пяти тысяч.

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