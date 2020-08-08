Деньги на пенсии уже выделили, ПФУ срочно предупредил украинцев: «Выплата будет проведена…»

Украинских пенсионеров предупредили о том, что чиновники выделили на выплаты за август еще несколько миллиардов
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
«7 августа 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий за август», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что всего чиновники выделили три миллиарда гривен. Всего в период с начала месяца было выделено 13,1 миллиард гривен.
«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — говорится в тексте сообщения.
До этого мы рассказывали, что чиновники из ПФУ детально объяснили, кому и для чего необходим страховой стаж. Также они рассказали, кто, несмотря на нововведение, останется с низким уровнем выплат.
Так, в ПФУ объяснили, что страховой стаж нужен только для того, чтобы гражданин мог выйти на пенсию и имел право на получение средств от государства. Если же говорить непосредственно о пенсионных выплатах, то они почти никак не зависят от этого стажа.