Украина Деньги на пенсии уже выделили, ПФУ срочно предупредил украинцев: «Выплата будет проведена…»

2020-08-08 14:30 609

Украинских пенсионеров предупредили о том, что чиновники выделили на выплаты за август еще несколько миллиардов

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

«7 августа 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий за август», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что всего чиновники выделили три миллиарда гривен. Всего в период с начала месяца было выделено 13,1 миллиард гривен.

«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — говорится в тексте сообщения.

До этого мы рассказывали, что чиновники из ПФУ детально объяснили, кому и для чего необходим страховой стаж. Также они рассказали, кто, несмотря на нововведение, останется с низким уровнем выплат.



Так, в ПФУ объяснили, что страховой стаж нужен только для того, чтобы гражданин мог выйти на пенсию и имел право на получение средств от государства. Если же говорить непосредственно о пенсионных выплатах, то они почти никак не зависят от этого стажа.

Так, если пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, а уровень зарплаты у гражданина был низким, то за 20 лет стажа человек получит пенсию в размере 1712 грн.