Украина Деньги на пенсии уже выделили, ПФУ срочно предупредил украинцев: «Выплата будет проведена…»

2020-08-08 14:30 609
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинских пенсионеров предупредили о том, что чиновники выделили на выплаты за август еще несколько миллиардов

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

«7 августа 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий за август», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что всего чиновники выделили три миллиарда гривен. Всего в период с начала месяца было выделено 13,1 миллиард гривен.

«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — говорится в тексте сообщения.

До этого мы рассказывали, что чиновники из ПФУ детально объяснили, кому и для чего необходим страховой стаж. Также они рассказали, кто, несмотря на нововведение, останется с низким уровнем выплат.

 Так, в ПФУ объяснили, что страховой стаж нужен только для того, чтобы гражданин мог выйти на пенсию и имел право на получение средств от государства. Если же говорить непосредственно о пенсионных выплатах, то они почти никак не зависят от этого стажа.

 Так, если пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, а уровень зарплаты у гражданина был низким, то за 20 лет стажа человек получит пенсию в размере 1712 грн.
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Важный нюанс о повышении зарплат в Украине, кому достанется больше денег: «Есть проблема с...»

2020-08-08 13:30 417

НБУ выпустит новые деньги, украинцам показали, как они выглядят: "войдут в обращение с 3 августа"

2020-08-02 10:39 92637

В Минфине заявили, что из коронавирусного фонда потратили почти все деньги

2020-07-16 18:30 1839

Деньги исчезли и могут не вернуть, ПриватБанк добил предупреждением: "Необходимо авторизоваться..."

2020-07-14 19:00 1662

Еще новости в разделе "Украина"

Деньги на пенсии уже выделили, ПФУ срочно предупредил украинцев: «Выплата будет проведена…»

2020-08-08 14:30 609

Важный нюанс о повышении зарплат в Украине, кому достанется больше денег: «Есть проблема с...»

2020-08-08 13:30 417

Укрзализныця возобновляет движение 14 поездов

2020-08-08 12:30 345

Украинцев оставят без субсидий: кому не повезет

2020-08-08 11:30 1953
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Украина

Деньги на пенсии уже выделили, ПФУ срочно предупредил украинцев: «Выплата будет проведена…» 2020-08-08 14:30 609
Важный нюанс о повышении зарплат в Украине, кому достанется больше денег: «Есть проблема с...» 2020-08-08 13:30 417
Укрзализныця возобновляет движение 14 поездов 2020-08-08 12:30 345
Украинцев оставят без субсидий: кому не повезет 2020-08-08 11:30 1953

Лента

15:00 Укрзализныця готовится усилить безопасность в поездах
14:30 Деньги на пенсии уже выделили, ПФУ срочно предупредил украинцев: «Выплата будет проведена…»
13:30 Важный нюанс о повышении зарплат в Украине, кому достанется больше денег: «Есть проблема с...»
13:00 Шмыгаль: Украина подаст воду в Крым лишь в случае гумкатастрофы
12:30 Укрзализныця возобновляет движение 14 поездов
12:00 Кабмин назвал области, где нельзя смягчать карантин
11:30 Украинцев оставят без субсидий: кому не повезет
11:00 Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны"
10:30 Число больных COVID-19 в Африке превысило миллион
10:00 На восстановление Донбасса требуется $10 млрд