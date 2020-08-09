Украина "Укрзализныця" придумала, как повысить безопасность пассажиров

2020-08-09 13:30 384

"Укрзализныця" завершила разработку программы повышения безопасности пассажироперевозок в поездах с целью предотвращения преступлений и нарушений.

Об этом сообщается на сайте компании.

И. о. главы правления "УЗ" Иван Юрик заявил, что программу представят на следующей неделе, а начнут воплощать в жизнь в короткие сроки.

Он отметил, что в программу войдут создание протокола действий работников "Укрзализныци" совместно с МВД, установку в поездах спецсредств контроля (сигнальных кнопок и камер видеонаблюдения), предотвращение краж на ж/д вокзалах, внедрение военизированной охраны.

Юрик сказал, что программа будет также предусматривать формирование т. н. профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетниками.

Целью программы он назвал создание алгоритма совместной работы поездных бригад, МВД и военизированной охраны для того, чтобы пассажиры чувствовали более высокий комфорт и безопасность.

Напомним, ранее мы писали, что глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как были наказаны проводники поезда, в котором было совершено избиение и попытка изнасилования одной из пассажирок.

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