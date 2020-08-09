Украина Украинцам придется вернуть пенсии и субсидии, важное разъяснение: кого оставят без денег

2020-08-09 14:30 978
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Украинских пенсионеров и субсидиантов подвергнут серьезной проверке

В Министерстве социальной политики Украины считают, что проверка государственных выплат является необходимой мерой, которая поможет эффективнее помогать наименее защищенным слоям населения.

Об этом сообщает глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью изданию "Вголос". Кроме того, она рассказала, кому перестанут выплачивать пенсии и субсидии.

По ее словам, выявить факты неправомерного получения госпомощи несложно, и теперь этим будут постоянно заниматься представители ведомства. Украинцам, которых заподозрят в мошенничестве, придется вернуть деньги.

"Проверять будем только тех получателей, которые имеют признаки высокого уровня риска осуществления нарушений. В июле этого месяца нами была увеличена сумма помощи семьям, в которых есть дети, на пятнадцать-двадцать процентов. Государство по-прежнему готово предоставить помощь, но важно понимать, получат эти деньги действительно те люди, которые в них нуждаются", — резюмировала Марина Лазебная. 

При такой же проверке в 2019 году было обнаружено факты неправомерного получения на общую сумму практически трех с половиной миллионов гривен. Больше всего нарушений связано с неполным декларированием недвижимости, сокрытием занятости и доходов и приобретением автомобилей. 

 Также ранее сообщалось, что украинских пенсионеров предупредили о трехкратном перерасчете всех выплат, однако радоваться не стоит.

 Так, первые перерасчет будет в марте следующего года. Предполагается, что если до этого уровень пенсии был на уровне 2400 гривен, то после перерасчета размер выплаты будет 2760 гривен.

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