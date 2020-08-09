Мир Новая опасность из Китая: ученые обнаружили смертельный вирус

2020-08-09 12:30 486

В Китае обнаружили новый опасный вирус SFTS, который способен привести к летальному исходу, сообщает Global Times.

Специалисты выяснили, что этот вирус передается в основном через укусы насекомых. Так, за первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семеро - умерли.

Китайский вирусолог Шэн Цзифан объяснила, что нельзя исключать возможность передачи этого вируса от человека к человеку. Она добавила, что он может распространяться через кровь или гной.

Известно, что более 60% случаев заражения SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР, остальные - в Аньхой и Чжэцзян.

У зараженных наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.

Местные вирусологи рассказали, что возбудитель этого заболевания был обнаружен еще в 2011 году и относится к семейству буньявирусов, поражающих позвоночных, членистоногих, а также растения.

По их словам, вирус еще мало изучен.

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