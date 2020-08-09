Коронавирус Осенью коронавирусом заболеют те, кто прятался дома на карантине - инфекционист

2020-08-09 15:00 402
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Директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян уверен, что вторая волна коронавируса этой осенью неизбежна и заболеют, по его мнению, те, кто соблюдал самоизоляцию во время первой волны.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало", - заявил он.

По его словам, вторую волну будет непросто отличить от обычного роста заболеваемости, который в последнее время происходит волнами.

"Если понимать картину, которая была в апреле-июне, прежде всего, в Москве, то, я полагаю, ее не должно быть, поскольку коллективный иммунитет формируется, и мы это наблюдаем в 20 с лишним регионах. Кто должен переболеть, тот переболеет. Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%. Пока существует только два способа приобретения иммунитета - либо переболеть, либо вакцинироваться", - сказал Тотолян.

Напомним, Украина нарастила тестирование на коронавирус методом ПЦР на фоне роста в стране новых случаев заражения.

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