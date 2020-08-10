Мир Из тюрем Афганистана освобождают четыре сотни боевиков движения Талибан

2020-08-10 13:14 168
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Ради мира в стране власти Афганистана пошли на отчаянный шаг, из тюрем освобождают 400 опасных талибов. Это стало результатом переговоров с "Талибаном" касательно прекращения войны, которая длится почти два десятилетия, сообщает Reuters.

"Чтобы устранить препятствие, открыть путь для начала мирного процесса и положить конец кровопролитию, Лойя Джирга (всеафганский совет старейшин) одобряет освобождение 400 талибов", - говорится в резолюции собрания старейшин Афганистана.

В тот же день, когда было сделано данное заявление, президент Ашраф Гани подтвердил намерение подписать приказ об освобождении этих 400 заключенных.

Группа повстанцев "Талибана" приветствовала этот шаг и заявила, что готова начать переговоры в течение 10 дней после выполнения правительством указанного обещания.

Освобождение этой группы боевиков было одним из главных условий "Талибана" о начале мирных переговоров с правительством. Это будет последняя группа талибов, из 5 тыс. заключенных, освобождения которых требовала данная исламистская группировка.

Решение было также принято под давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который требует от афганского правительства соглашения о перемирии с талибами, поскольку тогда он сможет вернуть домой американские войска.

Интересно, что талибы согласились начать переговоры в течение 10 дней после освобождения, однако не взяли на себя обязательство о немедленном прекращении огня.

Среди 400 заключенных, которые должны быть освобождены, члены "Талибана", обвиняемые в крупных нападениях на мирных жителей и иностранцев. К числу их преступлений относится взрыв грузовика в 2017 году возле посольства Германии в Кабуле, в результате которого погибло более 150 человек.

Напомним, талибы были отстранены от власти в 2001 году в результате военного вмешательства международной коалиции под руководством США в союзе с местной оппозицией.

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