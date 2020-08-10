Мир ЦИК Беларуси уточнил результаты выборов: Тихановская их обжаловала

2020-08-10 17:30 210
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Действуюший президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам выборов набрал 80,08% голосов, в то время как Светлана Тихановская получила дишь 10,09%.Об этом свидетельствуют уточненные данные Центральной избирательной комиссии Юеларуси.

Также сообщается, что кандидат Андрей Дмитриев набрал 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,15%, против всех проголосовали 4,6% избирателей.

Окончательные результаты выборов булорусский ЦИК обещает объявить 14 августа.

В то же время издание "ТАСС" сообщает, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уже подала жалобу в ЦИК.

"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Тихановская требует признать результаты выборов недействительными и настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

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