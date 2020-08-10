Коронавирус Польша обновила список украинцев, которым можно не проходить обсервацию

2020-08-10 21:00 270
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Пребывание на обсервации отменено для пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет в Польшу из аэропорта, расположенного на территории Украины, а также для ряда других граждан. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщило посольство Украины в Польше.

От обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освободили:

▪️ водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

▪️ инспекторов морской администрации;

▪️ лиц, выполняющих на территории Республики Польша работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический сектора)

▪️ пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, что не подпадает под запрет воздушного движения. Согласно §1 п.2.1.б постановления Совета министров от 28, 20 июля, п. 1311 о запрете воздушного движения, Украина принадлежит к странам, воздушное сообщение с которой разрешено;

▪️ пассажиров судов, курсирующих, не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве;

▪️ лиц, получающих образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученые, которые проводят исследования на территории Польши;

▪️ работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;

▪️ лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

▪️ членов семей (супруги, дети) граждан Европейского союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарии;

▪️ лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также членов их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита через ее территорию.

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