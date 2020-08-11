Как сегодня соблюдается шаткое перемирие на Донбассе

В зоне проведения ООС на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.
"Одна вражеская провокация из стрелкового оружия был зафиксирована у Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.
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