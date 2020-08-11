Украина Как сегодня соблюдается шаткое перемирие на Донбассе

2020-08-11 09:11 363

В зоне проведения ООС на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

"Одна вражеская провокация из стрелкового оружия был зафиксирована у Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

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