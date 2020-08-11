Украина Устроившим драку у посольства Беларуси в Киеве грозят исправительные работы

2020-08-11 11:42 237
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Полиция составила протоколы на пятерых человек, которые подрались с правоохранителями у посольства Беларуси. 

"Правонарушителей привлечены к административной ответственности за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и мелкое хулиганство", -  сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Напомним, вчера во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин нарушали правопорядок. По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и продолжали агрессивно вести себя.

Задержанных доставили в Шевченковское управление полиции. Участковые составили на них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украини об административных правонарушениях.

Молодым людям грозит штраф от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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