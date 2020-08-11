фото-видео фото + видео В Одессе началась новая операция по подъему со дна затонувшего танкера Delfi

2020-08-11 10:12 300
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Затонувший у одесского побережья танкер Delfi готовят к подъему. В данное время к месту крушения подошли буксиры и мощный сорокатонный плавкран.

 

Сейчас производится расчистка дна рядом с танкером от камней.

Водолазы цепляют стропы за камни и вытаскивают из-под воды. Расчистив дно от валунов, спасательным судам удастся ближе подойти к затонувшему танкеру.

В пресс-службе мэрии Одессы заявили, что сегодня судно поднимать не будут, на месте проводят технические работы.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у побережья Одессы 22 ноября 2019 года в районе одного из городских пляжей.

Вход на пляжи рядом с местом аварии воспрещен после утечки топлива из Delfi 26 июня. В разное время Государственная экологическая инспекция фиксировала превышение объема нефти в воде от 157 до 53 раз. 

Новый масштабный разлив произошел 24 июля, после неудачной попытки поднять судно.

 

Тогда в море образовалось пятно в 7500 квадратных метров, позже оно растеклось в сторону пляжа. Спустя два дня ситуацию признали техногенной катастрофой.

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фото-видео

фото + видео В Одессе началась новая операция по подъему со дна затонувшего танкера Delfi 2020-08-11 10:12 300
фото Бэнкси расписал вагон метро граффити на тему коронавируса 2020-07-17 18:29 6465
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