Украина Украину накроет холодный фронт с дождями и грозами

2020-08-11 17:30 129
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На Украину надвигается атмосферный фронт, который принесет похолодание и локальные грозовые дожди.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

В среду, 12 августа, ощутимо снизится температура на севере Украины, до +19 +23 градусов. Локальные грозовые дожди вероятны на Юге, в Центре и на Прикарпатье, возможны местами на северо-востоке.

На Юге погода останется жаркой - +27 +32 градуса. В большинстве областей +24 +28 градусов.

В Киеве 12 августа днем ожидается днем около +20 +22 градусов, осадки маловероятны.

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