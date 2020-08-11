Украина Украинцам объяснили, как должна пройти новая индексация пенсий

2020-08-11 19:00 345

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что власть не должна ограничиваться индексацией только специальных пенсий.

Об этом пишет Апостроф.

«В условиях кризиса, максимум, на который ты можешь пойти в большинстве случаев, это – просто индексация в рамках инфляции», - отметил Устенко.

По его словам, рост цен в текущем году, должен оказаться ниже 5%: «В моем понимании, на каждую 1000 гривен человек должен получить дополнительно 50 гривен. Если человек получает (пенсию) 2000 гривен, он должен будет получать 2100 гривен. И то – это мало, так как кардинально не меняет ситуацию».

При этом другим вопросом остается то, может ли государство на сегодняшний день себе это позволить.

«Должен быть какой-то уровень (пенсии), и это - вопрос для дискуссии - который не попадет под эту индексацию. То есть, мы осознанно пойдем на то, что, например, судьи, еще кто-то, кто имеет большую пенсию, не получат такую индексацию», - подчеркнул Устенко.

Он также выразил мнение, что те, кто живет на минимальную пенсию, кто нуждается в дополнительной помощи, должны получить больше. «То есть, если всем увеличивают пенсии на 5%, то им нужно проиндексировать на 5+%, и это дополнительное увеличение также является предметом для дискуссии с учетом того, какие есть средства в государственном бюджете».

По словам советника президента, тянуть с перерасчетом не стоит, и индексацию следует провести осенью. Однако, как он отметил, пока что озвученные инициативы конкретно никак не оформлены и в связи с этим непонятно, когда подобный перерасчет пенсий может состояться.

«Никакого законопроекта по этому поводу нет, поэтому вполне возможно, что эту индексацию они физически сделать не успеют и перенесут на следующий год. С другой стороны, это могут сделать под местные выборы (конец октября). То есть, не исключено, что в сентябре мы все же увидим изменения в государственный бюджет», - разъяснил эксперт.

Следует отметить, что украинцам собираются повысить не только пенсии. Президент Украины Владимир Зеленский на днях внес в Верховную Раду законопроект об увеличении с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен.

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