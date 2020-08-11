Мир Белорусский парламент выступил с заявлением

2020-08-11 19:30 234
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Белорусские депутаты считают адекватными действия силовиков против протестующих и выступают против "раскачивания" ситуации.

Парламент Беларуси во вторник, 11 августа, выступил с заявлением по ситуации в стране, признав действия правоохранительных органов в отношении протестующих адекватными. Об этом говорится в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, которое публикует БелТА.

"Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа", - сказано в заявлении.

Также в заявлении говорится, что активное досрочное голосование и высокая явка в день выборов "в очередной раз продемонстрировали неравнодушие белорусов к будущему страны и готовность взять на себя ответственность за ее судьбу".

"Абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность", - говорится в заявлении.

Напомним, в Беларуси после выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, побуде одержал Александр Лукашенко, два дня подряд устраивают массовые протесты. Люди не признают результати выборов и требуют ухода Лукашенко.

При этом силовики действуют против активистов жестко. За два дня было задержано около пяти тысяч человек, примерно 200 человек госпитализированы.

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