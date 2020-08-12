Мир Майдан в Минске: арестован человек, который платил за участие в протестах

2020-08-12 09:38 360

В Минске в ночь на 12 августа белорусские правоохранители задержали мужчину, который платил людям за участие в массовых протестах.

"При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тыс. долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков", - сообщают в Министерстве внутренних дел, передает "БелТА".

Известно, что мужчина ранее был судим по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), неоднократно привлекался к административной ответственности.

Напомним, массовые протесты начались в Беларуси 9 августа. ОМОН, разгоняя митинг в Минске применил для разгона митинга светошумовые гранаты и водометы. Тогда были задержаны около 3 тыс. человек. Позже действующий президент Александр Лукашенко признал, что милиция стреляла по протестующим резиновыми пулями. На следующий день протесты продолжились. Во многих города Беларуси состоялись массовые вступления, которые силовики разгоняли стрельбой резиновыми пулями, светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и водометами. 10 августа в Беларуси были задержаны более 2 тысяч участников протестов, по официальным данным, в больницы попали около 200 человек. Один человек погиб. Открыто более 20 уголовных дел.

По предварительным данным от ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко побеждает в первом туре с результатом немного более 80% голосов.

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