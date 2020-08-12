Экономика Кризис в Boeing: концерн за месяц не получил ни одного заказа на самолет

2020-08-12 15:12 288
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Авиаконцерн Boeing в связи с пандемией не получил ни одного нового заказа на самолеты в июле.

Как сообщает Интерфакс, в июне Boeing передал клиентам десять самолетов, в мае лишь - четыре.

“Низкие объемы поставок связаны с логистическими трудностями, возникшими в результате пандемии коронавируса”, - сообщили в компании.

Также, авиакомпании не стремятся покупать новые самолеты на фоне слабого спроса на авиаперевозки, что также обусловлено пандемией.

В то же время, европейский конкурент Boeing - Airbus - в июле поставил 49 самолетов и получил заказы на четыре воздушных судна.

Корпорация Boeing по итогам второго квартала 2020 года понесла убытков на 2,4 млрд долларов. В связи с этим менеджмент компании объявил о планах уволить 10% персонала.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших в сбитом лайнере МАУ

2020-07-31 11:42 657

Катастрофу лайнера МАУ в Иране могут вынести на рассмотрение суда ООН

2020-07-27 08:39 1041

Черные ящики сбитого под Тегераном Боинга МАУ прибыли на экспертизу во Францию

2020-07-20 12:16 2793

Иран назвал причину крушения Боинга МАУ

2020-07-12 13:30 2298

Еще новости в разделе "Экономика"

Кризис в Boeing: концерн за месяц не получил ни одного заказа на самолет

2020-08-12 15:12 288

Что происходит с долларом и евро - НБУ изменил курсы основных валют

2020-08-12 11:12 408

Курс валют резко изменится после выходных, доллару будет несладко: чего ждать украинцам

2020-08-09 13:00 3921

Гривня упала на межбанке после двухдневного роста

2020-08-06 20:30 1815
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Кризис в Boeing: концерн за месяц не получил ни одного заказа на самолет 2020-08-12 15:12 288
Что происходит с долларом и евро - НБУ изменил курсы основных валют 2020-08-12 11:12 408
Курс валют резко изменится после выходных, доллару будет несладко: чего ждать украинцам 2020-08-09 13:00 3921
Гривня упала на межбанке после двухдневного роста 2020-08-06 20:30 1815

Лента

19:30 Украинцев массово наказывают за больничные, заявление Фонда соцстрахования: "Только при наличии..."
19:00 Многие не верят: инфекционист указал на важный нюанс с вакцинацией от коронавируса в Украине
18:30 В Украине больше не будут выдавать паспорта в виде книжек
18:00 Правила карантина в Украине внезапно изменили, срочное решение Минздрава: "В течение 14 дней..."
17:30 Против активистов в Беларуси открыли огонь на поражение: известно о жертвах
17:00 Ночной тариф на электроэнергию: украинцы заплатят по высоким ценам
16:30 Лукашенко советует протестующим найти работу
15:45 После взрыва в Бейруте Ливан установил коронавирусный антирекорд
15:12 Кризис в Boeing: концерн за месяц не получил ни одного заказа на самолет
14:43 Число зараженных COVID-19 в Киеве приблизилось к 10 тысячам