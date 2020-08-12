Экономика Кризис в Boeing: концерн за месяц не получил ни одного заказа на самолет

2020-08-12 15:12 288

Авиаконцерн Boeing в связи с пандемией не получил ни одного нового заказа на самолеты в июле.

Как сообщает Интерфакс, в июне Boeing передал клиентам десять самолетов, в мае лишь - четыре.

“Низкие объемы поставок связаны с логистическими трудностями, возникшими в результате пандемии коронавируса”, - сообщили в компании.

Также, авиакомпании не стремятся покупать новые самолеты на фоне слабого спроса на авиаперевозки, что также обусловлено пандемией.

В то же время, европейский конкурент Boeing - Airbus - в июле поставил 49 самолетов и получил заказы на четыре воздушных судна.

Корпорация Boeing по итогам второго квартала 2020 года понесла убытков на 2,4 млрд долларов. В связи с этим менеджмент компании объявил о планах уволить 10% персонала.

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