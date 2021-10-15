Мир Суд по делу о катастрофе малазийского рейса МН17 над Донбассом продолжится 1 ноября

2021-10-15 13:11

Слушания по делу сбитого в небе над Донбассом в 2014 году самолета рейса МН17 компании Malaysia Airlines в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновятся 1 ноября, информирует агентство Укринформ.

Это будет десятый блок заседаний по указанному делу. Начало заседания в 10:00 по местному времени (9:00 по Киеву).

Согласно графика, слушания пройдут 1-2, 8-9, 15-17 ноября.

Напомним, предыдущий блок слушаний по делу МН17 закончился 24 сентября. Тогда в суде начали выступать родственники погибших пассажиров рейса МН17, которые, в частности, призвали президента России Владимира Путина взять ответственность за сбитие самолета.

В ноябре суд продолжит их заслушивать. Всего слово будет предоставлено 93 лицам.

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