Мир После взрыва в Бейруте Ливан установил коронавирусный антирекорд

2020-08-12 15:45 306

Власти Ливана сообщили о рекордных трех сотнях новых случаев заражения COVID-19 и семи смертях от осложнений заболевания.

По данным The Guardian, в стране зафиксировано 7 121 случай инфицирования и 87 летальных случаев, которые связывают с коронавирусом. В последний раз всплеск заболеваемости в стране зарегистрировали еще до масштабных взрывов в порту столицы, в результате которых погибло не менее 171 человека. Как известно, после катастрофы около 300 тысяч жителей Бейрута остались без жилья. Кроме того, мощная взрывная волна повредила не менее 15 медучреждений, включая три основные больницы.

Представитель ВОЗ Тарик Ярасевич заявил на брифинге ООН в Женеве, что после взрывов в Ливане есть риск ускорения распространения COVID-19.

"Чрезвычайная ситуация в Бейруте привела к ослаблению многих мероприятий для предотвращения распространения COVID-19, повысила риск увеличения скорости передачи и большой нагрузки в ближайшие недели", - предостерегали ранее в ООН.

Напомним, 4 августа во время сварочных работ на складе в порту от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. В результате взрыва был уничтожен порт и повреждена часть города. Около 300 тысяч жителей покинули свои дома.

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