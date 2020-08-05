Мир Ущерб от взрыва в Бейруте оценили в пять миллиардов долларов

2020-08-05 15:11 168
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Власти Бейрута оценивают ущерб от взрыва в порту в 3-5 миллиардов долларов, сообщил губернатор города Марван Аббуд.

"Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья", - сказал он.

В свою очередь, министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в интервью телеканалу Sky News Arabia сообщил, что после взрыва больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.

"К настоящему моменту мы располагаем данными о четырех тысячах пострадавших, многие из которых до сих пор не получили медицинской помощи из-за нехватки мест в больницах как в столице, так и за ее пределами, поскольку те переполнены ранеными", - сказал Хасан.

Взрыв полностью разрушил четыре столичные больницы, из-за чего находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях. Это, подчеркнул Хасан, еще больше усугубило проблему, превратив "кризис в эпидемиологическую катастрофу".

Чиновник также добавил, что ситуация с ранеными существенно осложняется распространением в стране коронавируса.

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