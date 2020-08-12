Против активистов в Беларуси открыли огонь на поражение: известно о жертвах

В МВД Беларуси официально подтвердили, что против активистов применялось огнестрельное оружие.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно информации, инцидент произошел в Бресте.
"На сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — говорится в сообщении.
Напомним, отметим, что по предварительным данным ЦИК Беларуси, победу на выборах одержал Лукашенко с 80,23% голосов. По официальным данным Тихановская набрала 9,9% голосов.
В то же время, по данным штаба самой оппозиционерки, жители всех регионов Беларуси отдали за нее от 70% до 90% голосов. Тихановская уже объявила, что обжалует результаты выборов.