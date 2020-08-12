Украина Повышение минимальной зарплаты повлияет на размер пенсий

2020-08-12 22:00 243

Рост зарплаты в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов, с учетом того, как в стране растут цены.

Об этом заявил финансовый аналитик Егор Комов.

По его словам, после повышения минималки с 1 января 2021-го (до 6000 грн) и с 1 июля 2021-го (до 6500 грн), поднимутся и пенсии, но только для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Указанные категории имеют право на выплату в размере не менее 40% от минималки.

В итоге размер минимальной пенсии в 2021 будет:

- с 1 января 2021 года – 2400 грн;

- с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

В свою очередь Минфине отметили, что нашли деньги на повышение зарплаты в 2020 году, но на два этапа повышений в 2021 году еще ищут.

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