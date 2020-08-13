На Донбассе растет число провокаций - какова ситуация сегодня

На Донбассе за минувшие сутки зафиксировали четыре обстрела. Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет.
Как сообщили в пресс-центре ООС, сепаратисты стреляли вблизи Марьинки и Южного - там отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия, а вблизи Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела.
Еще одна провокация зафиксирована неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.
В штабе отметили, что на обстрелы украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.
С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
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