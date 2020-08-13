Мир Изоляторы Беларуси сильно переполнены, задержанных начали выпускать

2020-08-13 13:44 186

13 августа сразу в нескольких городах Беларуси начали отпускать задержанных во время акций протеста, сообщает Telegram-канал Наша нива.

В частности, протестующих отпускали из мест временного содержания в Жодино, Гомеле, и ЦИП на улице Окрестина в Минске.

"По словам волонтеров, с Жодино  уже освобождено около 150 человек", - говорится в сообщении.

Известно, что  людей выпускают из-за переполненности изолятора.

Также Наша Нива ссылаясь на слова читателя сообщила об освобождении людей в Гомеле.

"Арестованных демонстрантов начали выпускать из Гомельской тюрьмы. Выпущено не менее нескольких десятков человек (не могу проверить эту информацию из другого источника). Все были задержаны 9-го числа и должны были сидеть от 10 до 15 дней", - отметил подписчик.

По данным Telegram-канала Окрестина списки, с ЦИПа на Окрестина в Минске отпустили уже более сотни человек.

Напомним, за три дня протестов в Беларуси задержали шесть тысяч человек, сотни были ранены.

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