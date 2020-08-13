Украина ЗНО-2020: абитуриентов огорошили нововведением, срочное решение Кабмина, «с 7 по 15 сентября…»

2020-08-13 19:00 201

 

Выпускников, которые поступят в вузы после ЗНО-2020, ждет важное нововведение

Так, теперь руководство ВУЗов будет самостоятельно выбирать форму обучения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин перекладывает ответственность за выбор формы обучения на ректоров университетов.

При этом он напомнил, что в красной зоне проводить занятия можно лишь дистанционно.

Также премьер-министр рекомендует начать учебный год в разные даты:

• с 1 сентября – студенты 2-4 курсов;

• с 7 по 15 сентября – первокурсники;

• с 11 по 15 сентября – магистры.

Отметим, в четверг, 13 августа, украинские вузы начинают принимать электронные заявления от абитуриентов, сдававших ЗНО. Подать заявку можно будет до 22 августа до 18:00.

Напомним, что 12 августа Кабмин изменил критерии определения карантинных зон.

Так, если раньше уровень угрозы определяли по четырем показателям (количество коек, количество случаев, количество тестирований и динамика роста количества случаев), то сейчас уровень будет определяться по трем показателям: заполненность коек, уровень тестирования и третий показатель, который ввели вместо двух - это уровень новых больных в административно-территориальной единице на 100 тысяч населения - то есть за 14 дней новые случаи на 100 тысяч населения.

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Украина

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Украинцам подсказали, что делать при нехватке стажа для пенсии 2020-08-13 18:30 177
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