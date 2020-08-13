На Донбассе подорвалось двое бойцов ВСУ - они отклонились от маршрута

В четверг, 13 августа, на Донбассе два бойца ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".
Военнослужащие подорвались в результате отклонения от маршрута следования, один из них погиб, другой получил ранения.
Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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