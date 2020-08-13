Украина На Донбассе подорвалось двое бойцов ВСУ - они отклонились от маршрута

2020-08-13 20:00 336

 

В четверг, 13 августа, на Донбассе два бойца ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Военнослужащие подорвались в результате отклонения от маршрута следования, один из них погиб, другой получил ранения.

Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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