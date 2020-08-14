Украина SkyUp открывает новые маршруты с вылетом из Киева, Львова и Харькова

2020-08-14 20:33 171

Украинская компания SkyUp Airlines открывает новые зарубежные маршруты с вылетом из Киева, Львова и Харькова.

По данным компании, по вторникам и пятницам запланированы рейсы из Киева в Белград и Стокгольм, по четвергам и воскресеньям в Братиславу, по средам и воскресеньям в Амман, по понедельникам и четвергам в Коломбо, по средам и субботам в Дубаи.

Из Львова по средам и субботам запланированы рейсы в Дубаи, по понедельникам и пятницам в Неаполь, по вторникам, четвергам и воскресеньям в Прагу, по вторникам и пятницам в Париж, по четвергам и воскресеньям в Тель-Авив.

Из Харькова полеты в Прагу планируются по вторникам, четвергам и воскресеньям, в Дубаи по средам и субботам, в Париж по четвергам и воскресеньям.

Все указанные рейсы начнутся с 25 октября, кроме Киев–Дубаи, стартующего 26 сентября. При этом с 25 октября его частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.





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