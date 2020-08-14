Украина Что сейчас происходит на всех участках зоны ООС на Донбассе

2020-08-14 13:15 195

На Донбассе сутки прошли спокойно. По данным штаба ООС, за минувшие 24 часа не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. 

"13 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано… Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении Штаба.

При этом украинскими военными задокументировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно неподконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

Также в штабе ООС сообщили, что 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил.

"Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь", - рассказали в штабе ООС.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

На Донбассе подорвалось двое бойцов ВСУ - они отклонились от маршрута

2020-08-13 20:00 717

Кравчук предложить более широко применять на Донбассе русский язык

2020-08-13 17:00 594

На Донбассе растет число провокаций - какова ситуация сегодня

2020-08-13 09:38 618

Выборы на Донбассе: ЦИК обнародовал новые выводы по ситуации в регионе

2020-08-12 12:15 945

Еще новости в разделе "Украина"

Что сейчас происходит на всех участках зоны ООС на Донбассе

2020-08-14 13:15 195

фото Танкер Delfi выкапывают из подводного песка и известняковой гряды

2020-08-14 11:01 288

В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные

2020-08-13 21:00 684

На Донбассе подорвалось двое бойцов ВСУ - они отклонились от маршрута

2020-08-13 20:00 717
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Что сейчас происходит на всех участках зоны ООС на Донбассе 2020-08-14 13:15 195
фото Танкер Delfi выкапывают из подводного песка и известняковой гряды 2020-08-14 11:01 288
В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные 2020-08-13 21:00 684
На Донбассе подорвалось двое бойцов ВСУ - они отклонились от маршрута 2020-08-13 20:00 717

Лента

14:45 Сегодня празднуем Медовый Спас, начинается строгий Успенский пост
14:16 Диего Симеоне пояснил обидный вылет Атлетико из Лиги чемпионов
13:44 Турция ввела новые ограничения на провоз ручной клади в самолетах
13:15 Что сейчас происходит на всех участках зоны ООС на Донбассе
12:43 Пандемия продлится до июля 2021 - к чему готовятся Facebook,Google и Twitter
12:14 Освобожденные из СИЗО Минска рассказывают о жестоких пытках и унижениях
11:42 В ВОЗ предупредили о неизбежной проблеме после появления вакцины от коронавируса
11:10 Кризис в Boeing: концерн за месяц не получил ни одного заказа на самолет
фото 11:01 Танкер Delfi выкапывают из подводного песка и известняковой гряды
10:37 В Украине зафиксирован абсолютный антирекорд по COVID-19 - данные по областям