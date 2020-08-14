Украина Что сейчас происходит на всех участках зоны ООС на Донбассе

2020-08-14 13:15 195

На Донбассе сутки прошли спокойно. По данным штаба ООС, за минувшие 24 часа не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

"13 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано… Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении Штаба.

При этом украинскими военными задокументировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно неподконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

Также в штабе ООС сообщили, что 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил.

"Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь", - рассказали в штабе ООС.

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