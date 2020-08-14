Мир Освобожденные из СИЗО Минска рассказывают о жестоких пытках и унижениях

2020-08-14 12:14 240

В Минске из СИЗО начали выпускать людей, задержанных во время протестов.

Как сообщает издание Tut.by, в ожидании близких под стенами СИЗО собралось много людей. Подъезжали водители-добровольцы, которые предлагали подвезти освободившихся.

Стоящие на улице встречали овациями выходивших из СИЗО людей, однако те просили не аплодировать – "там, за высоким забором, услышав аплодисменты, людей перестанут выпускать".

Девушка-медик, которую также задержали, рассказала, что в камере, которая рассчитана на четырех человек, по факту находилось 50. Первую воду, по словам девушки, дали через 15 часов, ее "требовали со скандалом и истерикой". На вторые сутки принесли хлеб и кашу.

Сообщается, что охранники ходили и издевались, говорили: "Не будет вам никакой медицинской помощи, кинем в вас гранату — и все закончится".

"Мы слышали, что каждую ночь мужчин избивали так, что они просто выли. Бедные мальчишки просто выли. Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали", - говорится в сообщении.

 Еще одна девушка рассказала, что омоновцы ей угрожали смертью, избивали дубинками и снимали штаны.

По словам мужчины, в СИЗО людям ножом выстригали волосы и пытали электрошокерами.

Задержанных выпускали без вещей, телефонов, денег, все вещи остались в изоляторе. Встречавшие давали им горячий чай, еду, укутывали одеялом.

Ранее замминистра МВД Беларуси Александр Барсуков пообещал, что до утра 14 августа все задержанные в Минске демонстранты будут освобождены. 

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