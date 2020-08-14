Коронавирус Сегодня празднуем Медовый Спас, начинается строгий Успенский пост

2020-08-14 14:45 90

Сегодня, 14 августа православные празднуют Медовый Спас. В народе его называют Маковеем.

Церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Потом начинается двухнедельный Успенский пост – самый короткий, но строгий почти как Великий пост.

Он предваряет праздник Успения Божией Матери. А его первый день – Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. В центр храма на утренних службах выносится крест: до субботней вечерней службы все верующие могут ему поклониться.

На Медовый Спас принято приносить в храм для освящения мед, мак, лекарственные травы. У пасечников есть традиция в этот день раздвать по кусочку соты с медом детям и нищим. На Медовый спас пекут постные медовые пряники, готовят блины с медом, медовый квас, варят медовуху.