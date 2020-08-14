Украина фото Танкер Delfi выкапывают из подводного песка и известняковой гряды

2020-08-14 11:01 288

На месте крушения танкера Delfi ведутся работы по доставке водолазного и сварочного оборудования, а также проводится удаление наносов песка насосами и каменной гряды (скала из известняковой породы) лепестковым многочелюстным грейфером, сообщает timer-odessa.

Гряду необходимо разобрать, чтобы буксиры и другие краны могли подойти ближе к затонувшему судну и извлечь его.

Вдоль судна углубляют дно для доступа водолазов в трюм через пробоину. Кроме того, осматривается оборудование на танкере, которое подлежит уборке и утилизации. Был установлен кренометр.

Плавучий подъемный кран «Атлас 4» закрепили к Delfi полипропиленовыми концами. По первоначальному плану работ сначала проведут откачку нефтесодержащих вод, затем дегазацию танков судна, затем попытаются поставить судно на киль и заварить пробоины, а затем, возможно, отбуксируют его в порт.

Напомним, что 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря 60-метровый танкер Delfi под флагом Молдовы, который находился в акватории порта Южный. Судно село на мель недалеко от одесского берега (пляж Дельфин).

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