На месте крушения танкера Delfi ведутся работы по доставке водолазного и сварочного оборудования, а также проводится удаление наносов песка насосами и каменной гряды (скала из известняковой породы) лепестковым многочелюстным грейфером, сообщает timer-odessa.
Гряду необходимо разобрать, чтобы буксиры и другие краны могли подойти ближе к затонувшему судну и извлечь его.
Вдоль судна углубляют дно для доступа водолазов в трюм через пробоину. Кроме того, осматривается оборудование на танкере, которое подлежит уборке и утилизации. Был установлен кренометр.
Плавучий подъемный кран «Атлас 4» закрепили к Delfi полипропиленовыми концами. По первоначальному плану работ сначала проведут откачку нефтесодержащих вод, затем дегазацию танков судна, затем попытаются поставить судно на киль и заварить пробоины, а затем, возможно, отбуксируют его в порт.
Напомним, что 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря 60-метровый танкер Delfi под флагом Молдовы, который находился в акватории порта Южный. Судно село на мель недалеко от одесского берега (пляж Дельфин).
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