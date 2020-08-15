Украина ЗНО-2020: названы лучшие вузы Украины для поступления, «среди лидеров три города…»

2020-08-15 11:00 357

 

В сети появился свежий ежегодный Консолидированный рейтинг украинских высших учебных заведений

Рейтинг опубликовали на сайте Освита.ua. Его составили на основании рейтингов «Топ-200 Украина», «Scopus», а также используя открытые данные вузов о среднем балле ЗНО, с которым абитуриенты поступали на контракт в 2019 году. Отмечается, что консолидированный рейтинг благодаря методике фактически определяет лидеров среди украинских учебных заведений.

Кроме определения безусловных лидеров, в рейтинге также есть подгруппы, в которых названы лучшие высшие заведения по направлению и областям. Среди ежегодных лидеров традиционно выделились три города. Это Киев, Львов и Харьков.

Первое место традиционно занял КНУ им. Шевченко, второе и третье место поделили КПИ им. Сикорского и «Киево-Могилянская академия». Четвертое место в рейтинге занял Львовский национальный университет им. Франко, а пятое - Харьковский национальный университет им. Каразина.

Лучших медиков, согласно расчетам, учат в Львовском национальном медицинском университете им. Галицкого, а лучших педагогов – в Тернопольском национальном педагогическом университете им. Гнатюка.

На Юге лучшим заведением признан Одесский национальный университет им. Мечникова, а в Центре - Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины. Стоит отметить, что в топ-20 украинских вузов вошли учебные заведения из девяти городов. Хорошее образование, кроме Киева, Львова и Харькова, можно получить в Виннице, Днепре, Черновцах, Одессе, Суммах и Ужгороде.

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