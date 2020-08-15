Украина 15 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2020-08-15 13:00 336

15 августа в народном календаре чтят святого Стефана – первого мученика, который был сторонником христианского учения.

Именины сегодня празднуют: Василий, Степан.

Народные приметы на 15 августа

– Какой будет погода на Степана – таким будет и весь сентябрь.

– Лягушки заквакали – к дождю.

– Лягушки резко замолчали – ждите сильного ветра.

Что можно делать 15 августа

- Верующие в этот день всей семьей шли в поле, собирали травы, чтобы сплести "Стефанов венок". Для его изготовления брали 12 растений: божьи слезки, клевер, мяту, пижму, полынь, ромашку и другие. Его приносили домой, и ставили в угол. Верили, что он обладает целебной и защитной силой, помогает защитить семью от простудных заболеваний. Если в дом приходила беда или болезнь, хозяйка отрывала от венка травы и заваривала их. Считалось, что сила венка сохраняется до следующей весны.

Что нельзя делать 15 августа

- Наши предки верили в то, что в этот день не следовало выходить на поле, чтобы не накликать непогоду.

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