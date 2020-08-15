Украина Украинцам подсказали, в каких странах Европы можно работать без трудовой визы

2020-08-15 13:30 318

 

Эксперт рассказал, какие документы нужны для выезда на работу в Польшу, Чехию и Германию.

Председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, как могут украинцы выехать на работу в Европу.

Как отметил он в комментарии «РБК-Украина», без трудовой визы, но с биометрическим паспортом украинские заробитчане могут выехать во время карантина на работу в Польшу.

«На самом деле, есть страны, куда украинцы могут поехать на работу на основании биометрического паспорта. Это, например, Польша, куда идет наибольший поток трудовых мигрантов. Если у вас есть работодатель, который хочет вас взять на работу и предоставляет вам так называемое освящение, или приглашение на работу. Это дает право заехать в Польшу и в течение 90 дней там легально работать», – сказал Воскобойник.

Однако для выезда в другие страны ЕС правила отличаются. Для работы в Чехии нужна рабочая виза, которая, к слову, позволяет работать и в других странах ЕС.

Для работы в Германии дополнительно к рабочей визе нужен сертификат о владении немецким языком на уровне не ниже В1.

Поэтому эксперт советует при выезде на работу за границу учитывать отдельные условия, которые выдвигает каждая страна.

Напомним, ранее сообщалось, что на рынке труда в Польше значительно активизировались мошеннические схемы в отношении украинских граждан со стороны мелких недобросовестных агентств по трудоустройству.

Также сообщалось, что Чехия назвала украинских заробитчан фактором риска распространения COVID-19.

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