Украина Кабмин назвал число получателей субсидии и размер выплат

2020-08-16 14:00 561

 

Стало известно, где в Украине получают самые большие выплаты

В июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,934 миллиона граждан, а ее средний размер составил 256,73 гривни, что на 4% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на данные, опубликованные Министерством социальной политики.

Сколько украинцев получили субсидии Отмечается, что в июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 30,6 тысячи домохозяйств, а назначена субсидия 17,2 тысячи домохозяйств.

В июле 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 389,9 миллиона гривень. Из них 379,5 миллиона гривень было получено субсидиантами в наличной форме, а 10,3 миллиона гривень - в безналичной.

Отмечается, что наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве, где она составляет 485,59 гривни. Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области – 137,8 гривни.

Средний размер субсидии

Согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2020 года по сравнению с июнем снизился на 4% – 256,73 гривни относительно 267,78 гривни.

Средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 гривень, размер льготы - 750 гривень.

В июне 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,8 миллиона граждан, а ее средний размер составил 268 гривень.

Ранее "Хвиля" писала, что украинцам объяснили, как будет меняться размер пенсии. Советник министра соцполитики Николай Шамбир заявил, что в этом году уже основное повышение пенсий провели, увеличив средний размер выплат на 400, или на 15%.

Напоминаем, что стало известно, отменят ли штрафы и пеню за ЖКУ, как задумали депутаты Верховной Рады, подавая соответствующий законопроект, ведь есть один важный нюанс, который не позволить облегчить жизнь должникам.

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