Коронавирус "Купаться не разрешается": названы пляжи Одессы, опасные для здоровья отдыхающих

2020-08-17 18:00 471

 

Отдыхающим рекомендуют воздержаться от купания на четырех пляжах Одессы

Об этом сообщает пресс-служба Одесского лабораторного центра МОЗ.

Пробы морской воды эксперты Госпотребслужбы отобрали с 6 по 13 августа во всех определенных контрольных точках Одессы. На этот раз результаты оказались не утешительными.

Так, в Одессе нельзя купаться на пляжах "Дельфин", "Отрада", 16 станция Большого Фонтана и 13 станция Большого Фонтана. Тут по санитарно-микробиологическим показателям вода не соответствуют гигиеническим нормам.

Пробы морской воды в Одесской области по микробиологическим показателям также не везде  соответствуют требованиям. Речь идет о пляже "Катранка" в селе Лиман Татарбунарского района.

Что касается питьевой воды, то в регионе были отобрано 97 пробна санитарно-миологические показатели. Из них 7 не отвечают требованиям: Ананьев, Подольск, Елизаветовка.

Кроме этого, 76 образцов питьевой воды отобрали на соответствие санитарно-химическим показателям. Из них не отвечают гигиеническим нормам 16 проб: Болград, Вилково, Елизаветовка, Ивановка, Новоалексеевка, Сарата, Татарбунары.

 Как сообщили синоптики, после небольшой передышки в Одессу возвращается летняя жара.

 ни рассказали, что температура начнет увеличиваться уже с понедельника, 17 августа, а пик потепления придется на выходные дни. Столбик термометра достигнет отметки в +31 градус.

Всю неделю будет сохраняться сухая и ясная погода, осадки в виде кратковременного дождя возможны лишь в пятницу, 21 августа. Море будет спокойным, а ветер прогнозируется умеренный ветер, который будет регулярно менять свое направление.

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