Украина В Беларуси объявили общенациональную забастовку

2020-08-17 21:30 405

Протестующие в Беларуси объявили общенациональную забастовку, которая начнется с 17 августа, сообщает оппозиционный Telegram-канал Nexta Live.

Так, забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.

Напомним, что участники массовых акций требуют провести повторные выборы в стране, так как считают прошлое голосование фальсифицированным.

При этом в сообщении не указано, кто конкретно будет участвовать в забастовке.

Известно также, что протестующие в Минске планируют продолжить митинг и после Марша свободы.

Ранее в Минске на мирный протест собрались уже около 100 тысяч человек. Протесты также проходят в других городах: Бресте, Гродно, Жлобине и Борисове.

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