Протестующие в Беларуси объявили общенациональную забастовку, которая начнется с 17 августа, сообщает оппозиционный Telegram-канал Nexta Live.
Так, забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.
Напомним, что участники массовых акций требуют провести повторные выборы в стране, так как считают прошлое голосование фальсифицированным.
При этом в сообщении не указано, кто конкретно будет участвовать в забастовке.
Известно также, что протестующие в Минске планируют продолжить митинг и после Марша свободы.
Ранее в Минске на мирный протест собрались уже около 100 тысяч человек. Протесты также проходят в других городах: Бресте, Гродно, Жлобине и Борисове.
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